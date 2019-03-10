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رياضة

حصاد أخبار الكرة العالمية السبت 9 - 3 - 2019

الأحد 10/مارس/2019 - 12:44 ص
أحمد هاني
شهدت الكرة العالمية السبت 9 - 3 - 2019 ‎عددًا من الأخبار المهمة فى مختلف ملاعب العالم، منها فوز مانشيستر سيتي، وسقوط توتنهام.

الحذاء الذهبي.. صراع خاص بين ميسي ومبابي واحتلال إيطالي للقائمة.. وصلاح في واد آخر

- واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة ابتعاده بالصدارة للحذاء الذهبي بعد تسجيله هدفا بمباراة فريقه أمام رايو فاليكانو ليرفع رصيده لـ 25 هدفًا، ليبتعد عن أبرز ملاحقيه في القائمة كليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 24 هدفًا.


ميلان يعزز موقعه في المركز الثالث بفوز صعب على كييفو في الكالتشيو.. فيديو

- نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز على مضيفه كييفو، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.


إقالة مدرب ويست بروميتش أحمد حجازي

- أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى، عن إقالة مدربه دارين مور بسبب سوء النتائج، والتى كان آخرها التعادل أمام فريق ابسويتش تاون صاحب المركز الأخير.


مانشستر سيتي يبتعد بالصدارة عن ليفربول محمد صلاح بثلاثية في واتفورد.. فيديو

- حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.


توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون بهدفين ويغادر سباق المنافسة ..وليستر يدك شباك فولهام

- سقط توتنهام أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لهدف بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".


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