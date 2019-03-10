حصاد أخبار الكرة العالمية السبت 9 - 3 - 2019

شهدت الكرة العالمية السبت 9 - 3 - 2019 ‎عددًا من الأخبار المهمة فى مختلف ملاعب العالم، منها فوز مانشيستر سيتي، وسقوط توتنهام.- واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة ابتعاده بالصدارة للحذاء الذهبي بعد تسجيله هدفا بمباراة فريقه أمام رايو فاليكانو ليرفع رصيده لـ 25 هدفًا، ليبتعد عن أبرز ملاحقيه في القائمة كليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 24 هدفًا.- نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز على مضيفه كييفو، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.- أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى، عن إقالة مدربه دارين مور بسبب سوء النتائج، والتى كان آخرها التعادل أمام فريق ابسويتش تاون صاحب المركز الأخير.- حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.- سقط توتنهام أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لهدف بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".