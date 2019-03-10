رئيس مؤسسة تروس: نهدف لدراسة الاحتياجات الواقعية واقتراح المشروعات التنموية

قال حاتم خاطر رئيس مؤسسة تروس للتنمية، إن المؤسسة استمدت اسمها من خلال اكتشاف معوقات التنمية، موضحا أن كل شخص يعمل في وادي منعزل عن الآخر، وبالتالي لا تحدث تنمية مستدامة نتيجة عدم وجود التشابك والتعاون.



وأضاف حاتم خاطر لـ صدى البلد، أن مؤسسة تروس مصر للتنمية مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، تهدف إلى دراسة الإحتياجات الواقعية واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق بين الجهات المعنية (حكومة– مجتمع مدنى– قطاع خاص) لتعظيم النتائج والوصول إلى التكامل مع الاستجابة الى المتغيرات وضمان توفير عوامل الاستدامة وتوصيل الناس ببعضها والعمل بطريقة متكاملة تضم كافة محاور التنمية وبأسلوب علمي وليس عشوائيا.



وأضاف أن المؤسسة مؤمنة بفكرة أن التعاون له ثلاث أضلاع الرئيسي ممثل في الحكومة باعتبارها في أي دولة تكون هي السلطة الأولي التي تقوم برسم البوصلة والخطة كما أن في السابق كانا نعاني من أن مصر بوصلتها غير واضحة، ولكن الآن أصبح لدينا خطة 2030 التي تقول ان لدينا استراتيجية في كل محور التنمية بمصر.



وأشار حاتم إلى أهمية دور المجتمع الذي يساهم ويساعد من أجل تحقيق هذه الرؤية، حيث إن دور المؤسسة التنسيق من خلال أخذ نموذج تنموي من إحدى محافظات مصر الفقيرة والعمل عليه وكان الاختيار لمحافظة سوهاج طبقًا لمعايير تم وضعها وتحديدًا مركز أخميم لتطبيق الرؤية المتكاملة والتعاون بين شركاء التنمية واتفاقها مع رؤية 2030 ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.