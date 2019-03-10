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ثقافة

قلوب متعبة قصيدة جديدة لشاعرة العامية عايدة محمود

الأحد 10/مارس/2019 - 06:33 ص
صدى البلد
أصدرت عايدة محمود، شاعرة العامية، قصيدة جديدة بعنوان قلوب متعبة
.. تقول فيها:

أتعب السهر عيوني
وباتت ساعات الليل تغتال أحلامي
وفي قلبي غصة ألم بعد الفراق
فقلبي لم يعد قلبي ولا الاشتياق عاد اشتياق
انظر من خلف النوافذ
أطالع وجوه رحلت خلف الضباب
وأسأل نفسي....
هم قد سافروا ام انا برحيلهم صرت من الغرباء ؟؟
قلبي سائر في دروب القلوب المتعبة
فلم اعد اريد الرجوع
ولا عيني في يوم جفت بها الدموع
الطريق ادمي اقدامي ومازالت امشي وامشي
ومازالت ارحل خلف شعاعات الأمل
هاربة من اشباح العشق المجهول
اتمرد حتي علي نفسي واكسر كل القيود
برغم الحزن مازال في عيني وهج يتحدي
وبرغم الألم مازال بقلبي لحن مفقود
وبرغم كل شيء......
مازلت اجمع أشلائي لابدأ من جديد
اتجاهل قلبي المتعب ونزيف شراييني وحلمي المفقود
ومازلت اري شفق يأتي من بعيد
ليخبرني اني مازلت املك روحا تتحدي وجع الطريق
حقا انا لم اعد انا.....
ولكن حتما يوما سأولد من جديد.
سأولد من خلف قسوة الأيام وغدر البشر وغياهب الوهم
حتما سأولد من جديد......
بقلب شجاع وصمت قادر ان يحطم قيود كل العبارات

حتما سأولد من جديد

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