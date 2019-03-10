نعم نستطيع.. الحركة الوطنية يدعم تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية بندوة تثقيفية.. رؤوف السيد: نجهز شبابنا ليكونوا نواة التنظيم.. وكاف يؤكد زعامة القاهرة للقارة

رئيس الحركة الوطنية في ندوة أمم أفريقيا: نعم نستطيع

الحركة الوطنية: نجهز شبابنا ليكونوا نواة التنظيم في بطولة أمم أفريقيا

المغاوري بندوة الحركة الوطنية: مصر تقود أفريقيا وكاف يؤكد زعامتها للقارة





وأضاف قيادات الحركة الوطنية خلال ندوة الحزب حولة "بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 نعم نستطيع" أن مصر تتغير إلى الأفضل وتصنع واقعًا جديدًا نباهي به الأمم.



من جانبه، قال النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية المصرية إن مصر تستطيع بشبابها تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، مشددًا على أنه ستكون أفضل بطولة تنظيميًا على مستوى العالم، ونثق أن المصريين قادرون على فعل المستحيل.



وأضاف عبد الاله أن الشباب هو من يعطي لنا دفعة قوية تعيد لنا الذكريات الشبابية، موجها الشكر للواء رؤوف السيد علي أسلوب إدارته المتميز للحزب حتى وصل لهذا المستوى المتقدم، خاصة وانه يعتمد علي البعد عن اللامركزية فأصبح الحزب لديه 20 مقرًا في 20 محافظة و16 تشكيلا داخل القاهرة وهو الانتشار الأقوي على مستوى الأحزاب، متمنيا تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم من أجل خدمة الوطن والمساهمة في بناء الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.



وأكدت الدكتورة نهاد خير الله، أمين عام الحزب بالقاهرة، على أهمية دور المجتمع المدني في نجاح البطولة بوصفه من أهم الأدوار ويشمل الجمعيات والأحزاب وغيرهم من الجهات التي تعمل على فتح آفاق جديدة لدي الشباب وتعزيز قيم مشاركتهم.



وأضاف محمد عزمي، أمين الشباب بالحزب، أنه يرحب بكل شاب للمساهمة فى نجاحات الحزب، والمساهمة في دور الشباب في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة وان الشباب هو المحرك الرئيسي وطاقة العمل لدي كافة الكيانات، مشيرا إلى أن الحزب يعمل على إعداد الشباب ليصبحوا نواة للعمل فى كل المحافظات من خلال الندوات والمعسكرات، والعمل على تطويرهم ليصبحوا قيادات بارزة فى محافظاتهم.



وقال الدكتور محمد مغاوري، أستاذ الإدارة بجامعة جنوب الوادي، خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية، إن الهدف من الرياضة ليس اقتصاديا فقط ولكنه صحي أيضا، فالرياضة تهدف لرفع قيمة الانتماء وحب الوطن من الدرجة الأولى.



وأكد "مغاوري" علي أهمية البطولة في الترتيب الاقتصادي والسياسي لدول العالم، فالرياضة انعكاس لمدي تقدم الدول بشكل عام، ومصر تحظى بأفضل درجات الأمن والأمان التي يجب اتخاذها كفرصة قوية لتأكيد مكانة مصر في للعالم.



وأوضح مغاوري أن البطولة ستعود بالنفع على المصريين جميعا، وخاصة الفنادق والمواصلات والمطاعم والطرق والكباري والمطارات، ودعا الحزب لاطلاق مسابقة بين شباب الحزب لتصميم لوجو للبطولة والتبرع به لوزارة الشباب والرياضة، مشيرا لأهمية المتطوعين فى تنظيم الفعاليات فالدولة بدون شبابها غير قادرة على تنظيم أى فعالية، ودعا الحزب لتدريب الشباب وتأهليهم ثقافيا لتنظيم البطولة والفعاليات الدولية.



وأشار أستاذ الإدارة إلى أن مصر تقود القارة الأفريقية في المرحلة الحالية وأن البطولة جاءت لتدعم موقف مصر والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد زعامتها للقارة السمراء، مبديا اعتزازه الشديد بالشباب المصري وثقته به بأنه سيمثل دور الجمهور المتحضر خلال البطولة.

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية ندوة تثقيفية بعنوان "بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.. نعم نستطيع "، تحت رعاية اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب بهدف تشكيل فريق من الشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة بتنظيم البطولة لتأهيلهم وتثقيفهم لطرح اسمائهم أمام الجهات المنظمة للاستفادة منهم كما استعرضت الندوة الإيجابيات والمكتسبات التي تحققها الدولة المصرية جراء استضافة هذا الحدث الدولي الذي سيجعل مصر محط أنظار العالم مما يعد شهادة ثقة جديدة أمام دول العالم بأن مصر باتت بلد آمن مستقر.وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن شعار " نعم .. نستطيع " الذي ترفعه ندوة اليوم حول حدث عالمي تنظمه الدولة المصرية .. ألا وهو بطولة كأس الأمم الأفريقية دليل على قوة الدولة وقدرتها على تنظيم بطولة ستجني مصر من وراء تنظيمها مكتسبات وفوائد تعود بالنفع علينا جميعًا .. سواء اقتصاديًا أو سياسيا أو اجتماعيًا .. خاصة وأن هذا الحدث الدولي سيضع بلدنا تحت محط أنظار كل دول العالم.وشدد على أن نجاحنا في تنظيم البطولة يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة أمام دول العالم بأن مصر باتت بلدا آمنا مستقرا وبلدا تخطى أوجاعه وعبر أزماته إلى مرحلة أخرى من التقدم والازدهار تاركًا خلفه فئات ضالة أوقفت عجلة الزمن عند مرحلة بعينها، ومازالت تلك الفئات تبكي علي ماضيها البغيض.وأوضح رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن دولتنا تغيرت وتغير ماضيها القريب وباتت تخطو بخطى ثابتة واثقة نحو غد أفضل وستبقي مصر دائمًا وأبدًا بلد عزيزة مكرمة بفضل أبنائها المخلصين.وأكد قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر بالفعل تستطيع وقادرة على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال شبابها القادرين على تغيير الواقع دائمًا إلى الأفضل.