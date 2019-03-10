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رياضة

عادل عبد الرحمن: أبو الفتوح يستحق الانضمام للمنتخب ورفضت مشاركته أمام بيراميدز

الأحد 10/مارس/2019 - 02:21 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عادل عبد الرحمن المدير الفني السابق لنادي سموحة، أن أحمد أبو الفتوح يستحق الانضمام لمنتخب مصر رغم المشاركة في مباراة واحدة مع الفريق السكندري.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سعدت للغاية بانضمام أبو الفتوح للمنتخب المصري".

وأضاف: "كنت سأدفع بأبو الفتوح في مباراة بيراميدز ولكنني رفضت خوفًا عليه، دفعت به في مباراة واحدة وكان أفضل لاعب في أرض الملعب".

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