التطوير العقاري: أسعار سوق العقارات في مصر ارتفعت بنسبة 35%.. فيديو

قال المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات، إن أسعار سوق العقارات في مصر ارتفعت في عامي 2017 و2018 بنسبة 35% في شراء الوحدات الإضافية.



وأضاف سليمان، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأرقام الحقيقة الموجودة تفيد بأن هناك نسبة زيادة سنوية في الوحدات المباعة.



وأشار إلي أن 3 عناصر تعتبر المحرك الأساسي للطلب علي السوق العقارية في مصر، أهمها السكن، حيث إن هناك مليون حالة جواز في مصر سنويا تحتاج إلى وحدات سكنية ذات طابع اجتماعي.