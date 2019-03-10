فوائد غير متوقعة لوضع نصف ليمونة بجانب السرير

لزيت الليمون فوائد عديدة فهو يساعد على زيادة التركيز وانخفاض مستويات التوتر، ومهدئ فعال للجهاز التنفسي، سواء كان ذلك جزءًا من محلول التنظيف، أو منتجات التجميل المنزلية، أو معجون الأسنان، فإن الليمون واحد من أكثر الفواكه متعددة الاستخدامات.



يقدم موقع powerofpositivity"" فوائد وضع الليمون بجانب سريرك لأنه غني، بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا ويساعد على التنفس بشكل أسهل خاصة بالنسبة للأفراد المصابون بالربو أو الذين يصابون بالبرد، موضحا أن الاحتفاظ بليمون بجانب السرير يفتح مسارات الرئة لديهم كذلك يمنحك الليمون رائحة قوية



يساعد الليمون في إنتاج السيروتونين، المسؤولة عن تنظيم القلق والمزاج كما يساعد وضع نصف ليمونة بجانب سريرك أو بضع قطرات من زيت الليمون على زيادة الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.