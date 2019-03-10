عادل عبد الرحمن: البطولة الحقيقية مع الأهلي اكتشاف المواهب.. فيديو

أكد عادل عبد الرحمن، مدرب سموحة السابق، أن مهمته داخل الأهلي كانت تصعيد الناشئين والشباب للفريق الأول.
وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أكن متواجد للتتويج ببطولة، البطولة الحقيقية اكتشاف مواهب جديدة تقدر على اللعب في الفريق الأول".
وأضاف: "اكتشفت عديد من اللاعبين مثل كريم يحيى وانضم بعد ذلك للمنتخب الأولمبي، كذلك أحمد ياسر ريان".
وتابع: "من الصعب اندماج الشباب مع الأهلي بسبب الضغط العصبي لأن الفريق دائمًا يلعب على التتويج بالبطولات، لذلك يتألق اللاعبون أكثر وينجحون في إثبات أنفسهم في الأندية الأخرى مثل ريان مع الجونة وعمار حمدي مع الاتحاد السكندري".
وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أكن متواجد للتتويج ببطولة، البطولة الحقيقية اكتشاف مواهب جديدة تقدر على اللعب في الفريق الأول".
وأضاف: "اكتشفت عديد من اللاعبين مثل كريم يحيى وانضم بعد ذلك للمنتخب الأولمبي، كذلك أحمد ياسر ريان".
وتابع: "من الصعب اندماج الشباب مع الأهلي بسبب الضغط العصبي لأن الفريق دائمًا يلعب على التتويج بالبطولات، لذلك يتألق اللاعبون أكثر وينجحون في إثبات أنفسهم في الأندية الأخرى مثل ريان مع الجونة وعمار حمدي مع الاتحاد السكندري".