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رياضة

عادل عبد الرحمن: البطولة الحقيقية مع الأهلي اكتشاف المواهب.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عادل عبد الرحمن، مدرب سموحة السابق، أن مهمته داخل الأهلي كانت تصعيد الناشئين والشباب للفريق الأول.‏

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أكن متواجد للتتويج ‏ببطولة، البطولة الحقيقية اكتشاف مواهب جديدة تقدر على اللعب في الفريق الأول".‏

وأضاف: "اكتشفت عديد من اللاعبين مثل كريم يحيى وانضم بعد ذلك للمنتخب الأولمبي، كذلك أحمد ياسر ريان".‏

وتابع: "من الصعب اندماج الشباب مع الأهلي بسبب الضغط العصبي لأن الفريق دائمًا يلعب على التتويج بالبطولات، ‏لذلك يتألق اللاعبون أكثر وينجحون في إثبات أنفسهم في الأندية الأخرى مثل ريان مع الجونة وعمار حمدي مع الاتحاد ‏السكندري".‏

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