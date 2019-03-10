عادل عبد الرحمن: البطولة الحقيقية مع الأهلي اكتشاف المواهب.. فيديو

أكد عادل عبد الرحمن، مدرب سموحة السابق، أن مهمته داخل الأهلي كانت تصعيد الناشئين والشباب للفريق الأول.‏



وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أكن متواجد للتتويج ‏ببطولة، البطولة الحقيقية اكتشاف مواهب جديدة تقدر على اللعب في الفريق الأول".‏



وأضاف: "اكتشفت عديد من اللاعبين مثل كريم يحيى وانضم بعد ذلك للمنتخب الأولمبي، كذلك أحمد ياسر ريان".‏



وتابع: "من الصعب اندماج الشباب مع الأهلي بسبب الضغط العصبي لأن الفريق دائمًا يلعب على التتويج بالبطولات، ‏لذلك يتألق اللاعبون أكثر وينجحون في إثبات أنفسهم في الأندية الأخرى مثل ريان مع الجونة وعمار حمدي مع الاتحاد ‏السكندري".‏