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تعليم

منطقة أسوان الأزهرية تعلن مواعيد التصفيات بمشروع تحدي القراءة العربي

الأحد 10/مارس/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
محمد شحتة
عقد الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، السبت، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع تحدي القراءة العربي، لمناقشة أهم الإستعدادات لبدء المرحلة الأولى من التصفيات بالمعاهد للمشروع في موسمه الرابع 2019.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه تم إبلاغ جميع المعاهد المشاركة بمواعيد التصفيات على مستوى المعاهد والمنطقة، وتبدأ التصفيات بالمعاهد، من يوم الاحد 17/3/2019 حتى الخميس 21/3/2019، لاختيار الطلاب الثلاثة الأوائل ( الأعلى درجات ) الذين اتموا التلخيص في الخمس جوازات ( تأشيرات ) ، للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة والتي ستبدأ يوم الأحد 24/3/2019 بالنسبة لمعاهد إدارة إدفو ، ويوم الإثنين 25 / 3 لمعاهد إدارة كوم أمبو ونصر النوبة ، ويوم الثلاثاء 26 / 3 لمعاهد إدارة أسوان ودراو ، وتم تخصيص يوم الأربعاء 27 / 3 للطلاب المتخلفين من جميع الإدارات لظرف طارئ وعذر مقبول .

جاء ذلك بحضور أشرف عبدالمحسن مدير إدارة المكتبات، وأحمد إسماعيل مدير الكمبيوتر التعليمى، وشعبان محمد مدير الجودة.

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