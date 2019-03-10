عادل عبد الرحمن: تواجدت في الأهلي لأرد الجميل.. فيديو

أكد عادل عبد الرحمن، مدرب سموحة السابق، أن طموحه كان التواجد داخل النادي الأهلي في الفريق الأول وليس قطاع ‏الناشئين فقط.‏



وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انضممت لقطاع ناشئين ‏الأهلي لكي أرد جميل الفريق علي من خلال تصعيد لاعبين جيدين".‏



وأضاف: "نجحت في تكوين جيل آخر للأهلي من لاعبين صغار، ولم يكن هناك استراتيجية عندما جئت لكي أتولى تدريب ‏الفريق الأول في المستقبل".‏

