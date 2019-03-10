عادل عبد الرحمن: تواجدت في الأهلي لأرد الجميل.. فيديو

أكد عادل عبد الرحمن، مدرب سموحة السابق، أن طموحه كان التواجد داخل النادي الأهلي في الفريق الأول وليس قطاع الناشئين فقط.
وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انضممت لقطاع ناشئين الأهلي لكي أرد جميل الفريق علي من خلال تصعيد لاعبين جيدين".
وأضاف: "نجحت في تكوين جيل آخر للأهلي من لاعبين صغار، ولم يكن هناك استراتيجية عندما جئت لكي أتولى تدريب الفريق الأول في المستقبل".
وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انضممت لقطاع ناشئين الأهلي لكي أرد جميل الفريق علي من خلال تصعيد لاعبين جيدين".
وأضاف: "نجحت في تكوين جيل آخر للأهلي من لاعبين صغار، ولم يكن هناك استراتيجية عندما جئت لكي أتولى تدريب الفريق الأول في المستقبل".