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رياضة

عادل عبد الرحمن: تواجدت في الأهلي لأرد الجميل.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عادل عبد الرحمن، مدرب سموحة السابق، أن طموحه كان التواجد داخل النادي الأهلي في الفريق الأول وليس قطاع ‏الناشئين فقط.‏

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انضممت لقطاع ناشئين ‏الأهلي لكي أرد جميل الفريق علي من خلال تصعيد لاعبين جيدين".‏

وأضاف: "نجحت في تكوين جيل آخر للأهلي من لاعبين صغار، ولم يكن هناك استراتيجية عندما جئت لكي أتولى تدريب ‏الفريق الأول في المستقبل".‏

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