التطوير العقاري: الطبقة المتوسطة الأكثر التزاما بتسديد الأقساط.. فيديو

قال المهندس عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الطبقة المتوسطة هي الأكثر التزاما بتسديد الأقساط.



وأضاف سليمان، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مرتجع الشيكات في جميع الشركات العقارية لا يزيد عن 4% على مستوى الطبقات.



وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات إلى أن هناك مشاكل كثيرة تقابل المطورين العقاريين منها المصداقية في موعد التسليم وإمكانية تكملة المشروع من عدمه، لافتا إلى أن المطورين في مصر تعرضوا إلى خسائر كبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار.