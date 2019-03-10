شيتوس: الأهلي والزمالك هيتخانقوا على لاعبي المنتخب الأولمبي

أعرب وائل رياض شيتوس، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي، عن سعادته بالمجموعة التي تشكل قوام الفريق، مشيرا إلى أنه جيل ناضج بشكل كبير علي غير العادة.



وقال وائل رياض في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يبث علي قناة أون سبورت:" جيل المنتخب الأوليمبي مميز للغاية، وناضج بشكل كبير بسبب احتكاكاته القوية في سن مبكرة، فهناك العديد من اللاعبين يلعبون في الفريق الأول في أنديتهم، وهناك مجموعة احترفت في الخارج مثل أحمد مصطفى ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر".



وتابع لاعب الأهلي الأسبق أن هناك لاعبين من المنتخب الأوليمبي أيضا لم يظهروا بكامل قدراتهم حتى الآن معلقا:" في لاعيبة هيكونوا خناقة بين الأهلي والزمالك في الفترة الجاية".



وأضاف شيتوس:" جيل المنتخب الأوليمبي الحاضر لم يحقق المطلوب منه في مراحل الشباب، لكنهم لديهم فرصة كبيرة في تحقيق إنجاز في مرحلة الأوليمبي، فهدفنا الوصول لأولمبياد طوكيو 2022 وتحقيق إنجاز في البطولة وليس مجرد التمثيل المشرف".