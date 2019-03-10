عمرو أديب: عاوزين تشتغلوا في الحكومة ليه ومرتبها صغير

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه من تهافت بعض الشباب على التقدم لأي وظيفة حكومية وترك القطاع الخاص، وانتظار البعض وظائف الجهاز الإداري للدولة دون التحرك للبحث عن أي فرص عمل أخرى، قائلًا: "عاوزين تشتغلوا في الحكومة ليه، ده مرتبها صغير وقرفها كتير".



وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه لا يتفهم رغبة الشباب في العمل بالوظائف الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة أصبحت لا تُعين أي أشخاص في الفترة الحالية.



وتابع: "ولما يدخلوا في الوظائف الحكومية يهملوا في عملهم ويقولوا على قد فلوسهم، طب ما تسيبها يا جدع وشوف وظيفة خاصة".