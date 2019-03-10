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مرأة

أسرع 3 حيل تحميك من النسيان وضعف التركيز

الأحد 10/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
مع كثرة الضغوط اليومية، نعاني من كثرة النسيان "الزهايمر" وضعف التركيز، وقد يكون ذلك بسبب افتقار الجسم للفيتامينات، ولوقاية الجسم من الإصابة بمرض الزهايمر إليك مجموعة علاجات طبيعية تساعد على حل تلك المشكلة يقدمها موقع powerofpositivity

-إكليل الجبل.. إستنشاق البخار المتصاعد أو تناول كوب من مشروب إكليل الجبل يساعد على علاج عدم التركيز والنسيان،

-الزعفران: تناول كوب من مغلى الزعفران لأنه غني بمضادات الأكسدة له فائدة مذهلة فى علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب.

-عشبة الزنجبيل: سحق الجنزبيل وعسل النحل والحبة السوداء وتناول ملعقة منه يوميا يساعد على تقوية الذاكرة والمساعدة على التركيز ..

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