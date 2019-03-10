ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

من أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ، حيث وضع لافتة على منزله توضح عنوانه "23 شارع الجبلاية – جزيرة الزمالك - القاهرة" كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 01 /01 /1919، تاريخ الوفاة: 12 /01 /1990.

درس إحسان عبد القدوس في مدرسة خليل آغا بالقاهرة 1927-1931، ثم في مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة 1932-1937، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1942. 

والدته "روزاليوسف" اسمها الحقيقي فاطمة اليوسف، لبنانية الأصل، تولى إحسان رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، و عمره 26 عاما، وهي المجلة التي أسستها والدته، ثم تولي رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم من عام 1966 إلى عام 1968، ثم رئيسًا لمجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة بين 1971 إلى 1974 ، وكتب سلسلة مقالات في مجلة أكتوبر. •يعد من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا القضايا الاجتماعية والسياسية من زوايا الرومانسية والحب. نال العديد من الجوائز و الأوسمة .منها : •وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى. •وسام الجمهورية. •جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1989.

وتحوّلت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية. ويمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

كتب إحسان أكثر من ستمائة روايه وقصة، تحول منها ما يزيد على 50 عملًا إلى أفلام سينمائية، فضلا عن روايات أخرى تحولت إلى دراما تلفزيونية ومسرحية. منها: النظارة السوداء ، بائع الحب ،صانع الحب ،لا تطفئ الشمس، في بيتنا رجل، لا انام، الرصاصة لا تزال في جيبي، الطريق المسدود، إمبراطورية ميم ، أنا لا أكذب ولكني أتجمل.

ترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية. 

صدرت مقالاته في عدة كتب منها : على مقهى الشارع السياسي، أيام شبابي، بعيدًا عن الأرض.

يُذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتمت الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ QR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور
عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

موضوعات متعلقة

في يوم ميلاد «صانع الحب».. إحسان عبد القدوس فشل أن يكون محاميًا.. تعرض للسجن والمعتقلات بسبب مقالاته.. وتعاطف مع اليهود في قصصه.. وكتب أكثر من 600 عمل إبداعي

إحسان عبد القدوس "صانع الحب" وعاشق الموسيقى الكلاسيكية.. أخفى فشله بالمحاماة بـ"التشاجر مع القضاة".. وكتب 3 روايات في يوم واحد

في ذكرى ميلاده الـ 100.. روايات إحسان عبد القدوس المثيرة للجدل

فى أول مئوية لكاتب الحب والحرية.. إحسان عبد القدوس محام فاشل وروائى عالمي سخط المجتمع عليه

في ذكرى مولده.. تعرف على سبب خلاف إحسان عبد القدوس مع الرئيس جمال عبد الناصر (نوستالجيا)

عاش هنا.. حكاية زكي رستم في عمارة يعقوبيان بعد الخروج من قصور أجداده

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 10-3-2019.. فيديو

أول تعليق أمريكي بشأن العثور على قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي في روسيا

اليوم.. توزيع شرائح المحمول على طلاب أولى ثانوي استعدادا لامتحانات التابلت

مستشار المفتي يوضح عدة المختلعة ومتى يحق لها الزواج؟

التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

شارك في استطلاع الرأي.. ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني؟

للمرة الأولى.. ظريف يكشف سبب استقالته وعلاقتها بـ بشار الأسد

إصابة 29 راكبا بسبب اضطرابات جوية بطائرة للخطوط التركية .. فيديو

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

4 مؤشرات للإصابة بسرطان القولون

شيتوس: الأهلي والزمالك هيتخانقوا على لاعبي المنتخب الأولمبي

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة والذروة يوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 10-3-2019.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو
عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟