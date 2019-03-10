عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.





من أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ، حيث وضع لافتة على منزله توضح عنوانه "23 شارع الجبلاية – جزيرة الزمالك - القاهرة" كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 01 /01 /1919، تاريخ الوفاة: 12 /01 /1990.





درس إحسان عبد القدوس في مدرسة خليل آغا بالقاهرة 1927-1931، ثم في مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة 1932-1937، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1942.





والدته "روزاليوسف" اسمها الحقيقي فاطمة اليوسف، لبنانية الأصل، تولى إحسان رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، و عمره 26 عاما، وهي المجلة التي أسستها والدته، ثم تولي رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم من عام 1966 إلى عام 1968، ثم رئيسًا لمجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة بين 1971 إلى 1974 ، وكتب سلسلة مقالات في مجلة أكتوبر. •يعد من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا القضايا الاجتماعية والسياسية من زوايا الرومانسية والحب. نال العديد من الجوائز و الأوسمة .منها : •وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى. •وسام الجمهورية. •جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1989.





وتحوّلت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية. ويمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.





كتب إحسان أكثر من ستمائة روايه وقصة، تحول منها ما يزيد على 50 عملًا إلى أفلام سينمائية، فضلا عن روايات أخرى تحولت إلى دراما تلفزيونية ومسرحية. منها: النظارة السوداء ، بائع الحب ،صانع الحب ،لا تطفئ الشمس، في بيتنا رجل، لا انام، الرصاصة لا تزال في جيبي، الطريق المسدود، إمبراطورية ميم ، أنا لا أكذب ولكني أتجمل.





ترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.





صدرت مقالاته في عدة كتب منها : على مقهى الشارع السياسي، أيام شبابي، بعيدًا عن الأرض.



