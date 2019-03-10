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أستاذ علم اجتماع: على الأجيال القادمة معرفة تضحيات الأبطال

الأحد 10/مارس/2019 - 01:13 ص
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، إن الأجيال لابد أن تعرف بيوم الشهيد، وماذا حدث فى ذلك اليوم، وتضحيات الأبطال، ولماذا نحتفل بالشهيد.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع خلال حوارها مع برنامج مصر النهاردة، المذاع عبر القناة الأولى، أن مصر أمة عاشت فى خطر، وذلك تعريفها بكتاب الراحل جمال حمدان، ويرجع ذلك بسبب موقعها الجغرافي المميز؛ مشيرة إلى أن مصر كانت تسمى قديمًا الجنة لأنها كانت تمتلك حضارة زراعية بينما كان غيرها يعيش فى الكهوف والجبال.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع أن القدماء كانوا يقدمون طلبا لزيارة مصر، وينظر الفرعون فى ذلك الطلب بالموافقة أو الرفض؛ منوهة أن هيروديت وصف شعب مصر وكان ذلك قبل الميلاد بكثير بأنه شعب لا مثيل له.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع إلى أن الشعب المصرى لا يحب العنف ولكنه يحب التضحية، وأقصى درجات النبل هى التضحية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد جيش لديه الدور البطولى إلا الجيش المصري، والجندي الأمريكي مرتزق فهو يعمل بوظيفة ثابتة، ويذهب إلى مناطق القتال من أجل مرتب إضافى.

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