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رياضة

شيتوس: رمضان صبحي فاجأني بهذا الموقف

الأحد 10/مارس/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
كشف وائل رياض شيتوس، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي، عن موقف غير متوقع من جانب رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي المعار من فريق هادرسفيلد الإنجليزي.

وقال وائل رياض في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يبث علي قناة أون سبورت:" أثناء احتراف رمضان صبحي بإنجلترا وحينما كان يستدعي مع المنتخب الأول حينها، أرسل لي رسالة عبر الهاتف بأن لديه رغبة في الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أي وقت في حالة عدم استدعائه من جانب المكسيكي خافيير أجيري".

وأضاف شيتوس:" رمضان صبحي لديه ميزة بـأنه ابن منتخبات منذ صغره، وعلي مستوي كبير من الاحترافية أيضا ولن يفرق معه اللعب للمنتخب الأول أو الأوليمبي طالما يحمل شعار منتخب مصر".

وتابع لاعب الأهلي السابق:" كان لدينا تخوف من انضمام رمضان لنا في البداية لأنه قادم لنا من مستوي عال ويلعب بالدوري الإنجليزي، لكنه تعامل بشكل جيد للغاية مع اللاعبين ومع الجهاز الفني ولم يسبب لنا أية مشاكل".

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