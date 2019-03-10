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رياضة

عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 03:46 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق، إنه رفض عروضا تدريبية خارج مصر عقب رحيله عن تدريب فريق سموحة.

وأضاف عادل عبد الرحمن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أود أن أستمر بالدوري المصري.. بحب التحدي ومصمم على الاستمرار هنا في مصر".

واستطرد: "جاهز لتولي مسئولية أي فريق سواء الآن أو في الموسم الجديد".

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