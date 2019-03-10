تطورات الحالة الصحية لـ محمد محمود

بدأت الحالة الصحية للممثل محمد محمود فى الاستقرار عقب تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات قبل ثلاثة أيام.



وقرر محمد هنيدى بالاتفاق مع فريق عمل مسرحية 3 أيام فى الساحل تأجيل العرض لعدة أيام حتى يتعافى محمود تماما.



مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.



جدير بالذكر أن محمد هنيدي افتتح مسرحية "3 أيام في الساحل"، يوم الخميس 10 يناير، على مسرح موفينبيك بمدينة السادس من أكتوبر، وهي تشهد أيضا عودة هنيدي لتقديم الأعمال المسرحية مجددا، بعد غياب 16 عاما منذ أن قدم مسرحية "طرائيعو" عام 2002.

