عمرو أديب عن حبس 27 سائقا بسبب تعاطي المخدرات: اضرب بقوة ومتخافش.. فيديو

أشاد الإعلامى عمرو أديب، بإحالة وزارة التضامن 27 سائق حافلات مدرسة إلى النيابة بسبب تعاطى المخدرات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.



وقال "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة "إم بى سى مصر"، إن كل مؤسسة تعليمية يجب أن تقوم بإجراء كشوفات على العاملين، من خلال أماكن موثقة ورسمية لإجراء الكشف، ويكون ذلك ضمن مسوغات التعيين.



وأثنى على مقترحات فصل متعاطى المخدرات، قائلًا: "اضرب بقوة ومتخافش، لا بد من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وما يحدث همة وثورة إدارية جيدة جدًا".



يشار إلى أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى.



وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017 ،كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات .