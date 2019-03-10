محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو

أعلن محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة عن محاولاته في وقت سابق لانتقال محمد محمود لنادي الزمالك قبل الانتقال للأهلي.



وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حاولت اني اودي محمد محمود للزمالك وتحدثت مع هاني زادة وأحمد جلال إبراهيم وأخطرتهم بوجود لاعب مميز في دجلة ولكنهم لم يهتموا".



وأضاف: "اللاعب لم يكن ممانعًا في الانتقال للزمالك، قبل اهتمام الأهلي بضمه".

