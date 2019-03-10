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رياضة

محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أشاد محمد عبد الواحد المدرب العام فريق وادي دجلة، بتاكيس جونياس المدير الفني للفريق الدجلاوي.

وقال عبد الواحد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : تاكيس جونياس مدرب ناضج ولديه علم بكل التفاصيل داخل فريق وادي دجلة".

وأضاف: "فكر جونياس يعتمد على أنه طالما يمتلك الفريق للكرة فإنه قادر على التسجيل في أي وقت.. ماجد سامي يعلم أن طريقة لعبه ستظهر نتائجها مع بداية الدور الثاني للدوري".

وتطرق للحديث عن المباراة الاخيرة للفريق الدجلاوي: "فوز دجلة على إنبي والنجوم ساهم في تحسين موقف الفريق في الدوري بشكل كبير".

واختتم: "وادي دجلة مازال يمر بمرحلة عدم اتزان ويحتاج للفوز مباراتين لتحسين موقفه في الدوري".

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