مدرب وادي دجلة: الزمالك يفاوض شبيه إنيستا

أعلن محمد عبد الواحد المدرب العام بفريق وادي دجلة عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع محمد عبد العاطي لاعب خط وسط الفريق.



وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك يفاوض عبد العاطي بالفعل".



وأضاف: "اللاعب جدد مع وادي دجلة لمدة 5 سنين، المفاوضات بين الزمالك ووكيله مع إدارة نادي دجلة".



وتابع عبد الواحد: "عبد العاطي لاعب مميز للغاية، تمريراته تشبه تشافي وإنيستا في أرض الملعب".