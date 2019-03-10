اتحاد المستثمرين يطالب بإقرار هيكل جديد لضريبة القيمة المضافة لا يمس محدودي الدخل

طالب الاتحاد المصرى للجمعيات المستثمرين بإقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوي الدخول المحدودة .



وأكد الاتحاد فى دراسة، أن النهوض بالصناعة الوطنية يتطلب الحد من استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى لمدة ثلاث سنوات بشرطين الأول أن يكون المنتج الوطني متاحًا، ويتمتع بجودة منافسة وبكميات كافية.



وتابع: الشرط الثانى تدخل الحكومة في التسعير منعًا للاستغلال وكذلك حظر استيراد السلع الاستفزازية.



وأشار الاتحاد إلى ضرورة استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي، فيما عدا ما لا ينتج محليًا، وتفعيل القرارات الصادرة فى هذا الشأن.



وأضاف الاتحاد، أن وجود صناعة مصرية قوية تساهم فى زيادة الصادرات، مطالبا باستمرار برنامج (رد الأعباء) وزيادة مخصصاتها وتوجيه الدعم المادي الأكبر إلى المصانع التي يزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50%.