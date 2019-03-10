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مرأة

تسبب كوارث.. أطعمة محظور تسخينها في الميكرويف

الأحد 10/مارس/2019 - 06:55 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
الميكرويف وسيلة مريحة وسهلة الاستخدام وطريقة سريعة لتسخين الأطعمة المتبقية، في حين يكون الطعام ليس جيدًا تمامًا كما لو كان طازجًا، إلا أننا لا نستطيع إنكار أنه طريقة جيدة للحصول على الطعام الدافئ بأقل جهد.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا ينبغي أبدا تسخينها فى الميكرويف، حيث تشكل خطرًا على صحتك إليك أبرزها يقدمها موقع ""powerofpositivity.com

. الأرز .. عند إعادة تسخين الأرز أو تركه في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يكون سببا فى نمو البكتيريا فإذا كنت تفكرى في تسخين الأرز الذي كان موجودًا لأكثر من يوم بوضعه في الميكروويف لا تفعلى ذلك الأمر لأنه قد يسبب التسمم الغذائي.

. القرنبيط .. تسخينه في الميكرويف يتسبب في اختفاء 97٪ من محتواه الغذائي.

. البطاطا .. وضع البطاطا غير المطبوخة في الميكروويف يسبب نمو نوع من البكتيريا.

. الدجاج .. استخدام الميكرويف لطهي الدجاج أو تسخينه أمر غير صحى يسبب فى إصابتك ببكتيريا السالمونيلا.

. البيض ... تسخين البيض المسلوق فى المايكرويف يمكن أن يسبب إنفجاره ويندفع البخار على يديك أو وجهك.

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