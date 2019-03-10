عريب حمدان تستعد لإطلاق أغنية خليجية

تستعد عريب حمدان لإطلاق أغنية خليجية بعنوان (العبو) في أول تعاون لها مع يوسف العماني الذي وضع الكلمات وتولى التلحين بنفسه، لتكون أول أغنية لعريب بطريقة السنجل.



وفي بيان صحفي، عبرت عريب عن سعادتها بالتعاون مع يوسف العماني ووصفته بالصديق، معتبرة الأغنية قريبة من القلب ومن ذوق الجمهور.



وعن انقطاعها عن الشاشة مؤخرا بررت عريب ذلك بارتباطها بحفلات خاصة تحييها في الأفراح وأعياد الميلاد وحفلات التخرج مؤكدة عودتها في الموعد المناسب.