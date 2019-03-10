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منوعات

مصور يتسبب في كارثة بحفل زفاف بالسعودية

الأحد 10/مارس/2019 - 06:43 ص
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحفل زفاف في السعودية، حيث قام مصور الفرح بشئ غير متوقع أربك كل الحاضرين وكادت أن تحدث كارثة بسبب ما فعله .

يظهر في الفيديو أن الفرح كان يسير على ما يرام حتى أطفأ المصور سيجارته في كيس للبارود، معتقدا أنه كيس للقمامة، فاشتعلت النار في وجهه وأثار الذعر في المكان.

ومن الواضح في الفيديو القصير الذي التقط أن النار أصابت بعض الحاضرين وتم استدعاء الإسعاف.

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