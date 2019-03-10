ناهد السباعي: غبت عن فرحي وعملت مساج لتهدئة أعصابي.. ورد ساخر من عمرو أديب

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها رفضت حضور حفل زفافها من خطيبها السابق محمد عبد ربه، ولكن هناك شائعات ظهرت في نفس يوم تغيبها عن حفل الزفاف "فيه ناس قالوا عليا خنته، وفيه ناس قالت هو خاني، ولا ده حصل ولا ده حصل".



وأضافت السباعي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، والمذاع على قناة "MBC مصر": "أنا حسيت إني مش عاوزة أروح الفرح، مكنتش عاوزة أخش الحياة دي، أنا عارفة أني غلطانة، بس لما صحيت الصبح لقيت الفرح اتعمل، قالولي فرحك شغال قولتلهم مش جاية".



وأشارت إلى أن والدتها وشقيقتها وقفتا بجانبها في تلك الأزمة، فرد أديب ساخرًا: "هما ولاد الناس لعبة".



وتابعت: "بدل ما أروح الفرح قفلت موبايلي وروحت عملت مساج عشان أهدي أعصابي"، فرد أديب ساخرًا: "مساج الخير".