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اقتصاد

«جابكو» تكرم رموز المجتمع النسائية في اليوم العالمى للمرأة.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 02:06 ص
صدى البلد
مايكل عياد
أقامت شركة بترول خليج السويس «جابكو» احتفالًا باليوم العالمى للمرأة للعام الخامس على التوالى، تحت رعاية شركة بريتش بتروليم «BP».

واستضافت الاحتفالية عددا من رموز المجتمع النسائية، كابتن طيار دلال أسامة أول سيدة عربية تدرس الطيران في الجامعات الأمريكية والإعلامية رضوى حسن أول مذيعة كفيفة تعمل بالإذاعة المصرية والتلفزيون في قناة DMC، والمهندسة المتميزة بسنت البسطاوى أول مهندس لحام تحت الماء في الشرق الأوسط واول قائدة وفنى للغواصات الآلية التحت مائية على مستوى الشرق الأوسط.

وقال الجيولوجي خالد حمدان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،  إن هناك دورا فعالا للمرأة في جابكو وإنجازاتها واضحة فى خدمة الكيان البترولى والمجتمع المدنى.

وأضاف حمدان، كان هناك مجهود عظيم لسيدات جابكو على مدار السنين الماضية، وللمرأة المصرية جهودها في صناعة النهضة والتنمية والنمو التي تعيشها بلادنا.

وأشاد الدكتور إسلام النشار، مدير عام شركة جابكو والعضو المنتدب «BP»، بجهود المرأة وإسهاماتها في مسيرة التطوير التي يشهدها قطاع البترول، ووجّه النشار كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا فيها أن المرأة هى شريكنا فى صناعة التغيير، ولا تقل أهمية عن الرجل فى مجالنا البترولى.

ومن جانبها، قالت وفاء الباز، مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، تم تكريم المهندسة منى جمال الدين مدير عام بإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجابكو، لحصولها على جائزة التميز واختيارها "Woman of the Year" لعام 2018.

وحضر الحفل لفيف من قيادات جابكو وعدد من العاملين للمشاركة فى هذا الاحتفالية التى تتميز بها شركة جابكو عن باقى شركات قطاع البترول.
«جابكو» تكرم رموز المجتمع النسائية في اليوم العالمى للمرأة.. صور
«جابكو» تكرم رموز المجتمع النسائية في اليوم العالمى للمرأة.. صور

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