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حظك اليوم الأحد 10 مارس

الأحد 10/مارس/2019 - 05:05 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10 مارس ٢٠١٩.

الحمل
من21 /3 إلى 20 /4

ماليا: القمر في منزل المال يساعدك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك.
اجتماعيا: تراجع عطارد في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للعزلة وللابتعاد قليلا.. حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي.

الثور
من 21 /4 إلى 21 /5

عائليا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء مما يجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

الجوزاء
من 22 /5 إلى 21 /6

صحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسمك.
مهنيا واجتماعيا: في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

السرطان
من 22 /6 إلى 22 /7
اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.
مهنيا: رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

الأسد
من 23 /7 إلى 22 /8

اجتماعيا وعائليا: معاكسة القمر والمريخ تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة.. حاول أن تقاوم!
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام لكنك قادر على فرض نظامك.

العذراء
من 23 /8 إلى 22 /9

ماليا: القمر في منزل الحظ يدعم قدرتك على تحقيق مكاسب وتميل أيضا للعطاء بلا مقابل وتتصرف بكرم أخلاق.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تستمتع بوقتك والفلك يمدك بكل الطاقة الإيجابية ويقدر الجميع عطاءك.

الميزان
من 23 /9 إلى 22 /10

ماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.
عائليا ومهنيا: الشمس ونبتون في منزل العمل يدفعانك نحو دراسة كيفية القيام بواجبك بصورة أفضل.

العقرب
من 23 /10 إلى 22 /11

عاطفيا: إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك.
اجتماعيا وعائليا: يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي عدوان خارجي وعليك أن تصبر في هذه الفترة.

القوس
من 23 /11 إلى 21 /12

مهنيا واجتماعيا: في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.
عائليا وصحيا: قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة لبعض المقربين وتهتم بأمور صحية.

الجدي
من 22 /12 إلى 20 /1

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.
عائليا واجتماعيا: قد تسعد اليوم بعطائك في نطاق العائلة والأصدقاء.

الدلو
من 21 /1 إلى 19 /2

عائليا: القمر في منزل العائلة وقد تشعر اليوم بالرغبة في إصلاح أمور عائلية.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

الحوت
من 20 /2 إلى 20 /3

مهنيا: الأجواء الفلكية أفضل وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.
اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بالسكينة والصفاء وسط العائلة والأصدقاء.

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