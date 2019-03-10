حظك اليوم الأحد 10 مارس

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10 مارس ٢٠١٩.



الحمل

من21 /3 إلى 20 /4



ماليا: القمر في منزل المال يساعدك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك.

اجتماعيا: تراجع عطارد في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للعزلة وللابتعاد قليلا.. حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي.



الثور

من 21 /4 إلى 21 /5



عائليا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء مما يجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.



الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6



صحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسمك.

مهنيا واجتماعيا: في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.



السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

مهنيا: رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.



الأسد

من 23 /7 إلى 22 /8



اجتماعيا وعائليا: معاكسة القمر والمريخ تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة.. حاول أن تقاوم!

مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام لكنك قادر على فرض نظامك.



العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9



ماليا: القمر في منزل الحظ يدعم قدرتك على تحقيق مكاسب وتميل أيضا للعطاء بلا مقابل وتتصرف بكرم أخلاق.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تستمتع بوقتك والفلك يمدك بكل الطاقة الإيجابية ويقدر الجميع عطاءك.



الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10



ماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

عائليا ومهنيا: الشمس ونبتون في منزل العمل يدفعانك نحو دراسة كيفية القيام بواجبك بصورة أفضل.



العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11



عاطفيا: إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك.

اجتماعيا وعائليا: يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي عدوان خارجي وعليك أن تصبر في هذه الفترة.



القوس

من 23 /11 إلى 21 /12



مهنيا واجتماعيا: في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

عائليا وصحيا: قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة لبعض المقربين وتهتم بأمور صحية.



الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1



عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.

عائليا واجتماعيا: قد تسعد اليوم بعطائك في نطاق العائلة والأصدقاء.



الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2



عائليا: القمر في منزل العائلة وقد تشعر اليوم بالرغبة في إصلاح أمور عائلية.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.



الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3



مهنيا: الأجواء الفلكية أفضل وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بالسكينة والصفاء وسط العائلة والأصدقاء.