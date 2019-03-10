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فن

عمرو سعد يعود لتصوير بركة

الأحد 10/مارس/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يعود عمرو سعد لتصوير مسلسل "بركة" أواخر شهر مارس الجارى مع المخرج طارق رفعت، بعد أن توقف التصوير لانشغاله بتصوير فيلمه "حملة فرعون"، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة.

المسلسل تأجل عرضه من العام الماضى، نظرا لضيق الوقت، وبعض المشكلات الإنتاجية، وهو ما أدى إلى تأجيله حتى أسندت شركة الإنتاج مهمة الإخراج إلى طارق رفعت لاستكمال باقى مشاهد العمل.

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