أسهل طريقة لتحضير التارت

فاجئى أسرتك وحضرى مينى تارت بمذاق وطعم مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى.



المقادير..



1/2 كوب سكر ناعم

كوب دقيق جميع الاستعمالات

فانيلا سائلة

رشة ملح

صفار بيضة

للحشو:

1/2 كوب زبد بارد

كريمة لباني (خفق) وسكر.

أي نوع من الفاكهة المتوفرة طازجة أو معلبة.



طريقة التحضير..



في خلاط توضع الزبد ثم الدقيق، السكر، الملح ويضاف صفار البيض والفانيليا حتى تتكون عجينة متماسكة.

نخرج العجينة وتوضع في كيس بلاستيك في الثلاجة مدة نصف ساعة على الأقل وتوضع فى قالب الكيك وتدخل الفرن حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبى وابدأي حشوها بالفواكه والكريمة بعد أن تبرد.