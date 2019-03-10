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فن

عادل إمام يقترب من تصوير 50% بمسلسل فالنتينو

الأحد 10/مارس/2019 - 03:09 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
اقترب النجم عادل إمام من الانتهاء من 50% من مسلسله الجديد فالنتينو والمنتظر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

المسلسل توقف تصويره لفترة قبل أن يعود بشكل مكثف، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة ماجنوم.

"فلانتينو" بطولة داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، حمدى الميرغني، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، إلهام عبد البديع، أحمد فريد.

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