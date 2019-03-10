أحمد خالد صالح ينضم لفيلم الفيل الأزرق 2

انضم أحمد خالد صالح إلى اسرة عمل الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق، الذى يستمر تصويره خلال هذه الأيام، ليعرض خلال الفترة المقبلة.



ويضم الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" فريق نجوم الجزء الأول، على رأسهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم.



وتنضم إليهم التونسية هند صبرى ويعد واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية التى تم انتاجها مؤخرا، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية عام 2014.