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منوعات

أصغر حكم امرأة في تاريخ الساحرة المستديرة.. الأكثر جاذبية في كرة القدم

الأحد 10/مارس/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
مريم صليب
كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، وبالرغم من أن اللعبة تبدو ذكورية بعض الشيء، إلا أن الجنس الناعم اقتحم المجال في الفترة الأخيرة لعبا وتحكيما.

وذكرت صحيفة " THE SUN BOYER" أن كارولينا بويار إحدى جميلات التحكيم الأكثر جاذبية في كرة القدم، وقيل عن صاحبة الـ22 عاما، إنها ورثت حب اللعبة ومزاولة مهنتها في التحكيم منذ الصغر، فجدها كان حكما سابقا.

وأضافت الصحيفة أنها مارست التحكيم في عمر الـ 17 عاما، مؤكدة قدرتها على اتخاذ العديد من القرارات التحكيمية بسرعة وبشكل دقيق.

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