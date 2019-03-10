رئيس شركة الملاحة الجوية في حوار: مجالنا الجوي مؤمن 100%.. تطوير شامل لأبراج المراقبة بالمطارات وبعض محطات المساعدات الملاحية.. ونتعاون مع دول الجوار بالتبادل

اللواء ملاح عادل ثابت:



البناء السكني بجوار المطارات "ممنوع بدون إذن"

التطور أسلوب منظومة الملاحة الجوية.. مجالنا الجوي مؤمن "مائة في المائة"

وزير الطيران يقدم كل الدعم للعاملين في شركة الملاحة الجوية

شبكة أقمار صناعية تغطي المجال المصري كاملًا.. و720 عاملًا يراقبون

21 رادارًا في المطارات عام 2021 .. وتطوير المساعدات الملاحية في 6 مطارات

نمو في حركة الطيران.. و4.3% زيادة بالمطارات المصرية

تطوير برج المراقبة الجوية القديم بمطار القاهرة ليكون احتياطيا

مشروع تركيب أنظمة الإطفاء التلقائي والإنذار الآلي في جميع المطارات

تحديث شبكة الطرق الجوية لتقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات

التوسع أفريقيا بانتهاء تطوير المنظومة الرادارية.. ونظام اتصال جديد مع اليونان

التعاون مع دول الجوار بـ"التبادل".. ونأمل في إنشاء مركز معلومات لاستقطاب الأفارقة

إلى نص الحوار:-



بداية حدثنا أكثر عن طبيعة عمل الشركة؟



ماذا عن تأمين المجال الجوي المصري؟



ماذا عن محطات الرادار وشبكة الأقمار الصناعية؟



ما مدى أهمية مشروع الأقمار الصناعية وشبكة الميكرويف؟



متى ينتهي تنفيذ المشروع؟



كم عدد الرادارات التي وصلت حتى الآن من صفقة الـ21 رادارا؟



ماذا عن الرادار الخاص بمطار القاهرة؟



حدثنا عن المشروعات الحالية التي تعمل عليها الشركة؟



ماذا عن الخطة الاستثمارية للشركة؟



بعد هذه التحديثات في الأنظمة.. ماذا عن شبكة الطرق الجوية بالمجال المصري؟



هل تم البدء في تنفيذ المركز؟



وهل سجلت زيادة بالأعوام الأخيرة الحركة الجوية بالمطارات؟



مردود هذه الحركة الجوية على إيرادات شركة الملاحة الجوية؟



المراقبة الجوية تعتبر العمود الفقري لشركة الملاحة.. حدثنا عن هذا القطاع؟



كم عدد المراقبين الجويين بالشركة من إجمالي العاملين؟



كيف يتم تأهيل تلك الكوادر من المراقبين وتدريبهم بما يتواكب مع استحداث الأنظمة؟



ماذا عن تطويرات أبراج المراقبة؟



سلطة الطيران المدني تدرب المراقبين لديها.. وماذا أيضا؟



المباني السكنية القريبة من المطارات.. هل تؤثر على الحركة الجوية؟



ماذا عن الظواهر الجوية المؤثرة أيضا مثل تغيرات الطقس والطيور المهاجرة؟





أما حركة الطيور، الظاهرة غير منتشرة في مصر بالصورة المؤثرة على الحركة الجوية، ليس هناك رصد لتجمعات طيور سوى حول القاهرة والغردقة وهي نسبة ضعيفة غير مؤثرة ويتم التعامل معها من خلال برج المراقبة عبر تنبيه قائد الطائرة، أما البلدان المتأثرة بهذه الظاهرة فتلجأ المطارات بها إلى أجهزة الضوضاء، لأنها من الممكن أن تصطدم بالزجاج أو تعطل المحرك أو تدخل في جسم الطائرة.



وزارة الطيران المدني ودورها في دعم العاملين بالملاحة الجوية؟

الوزارة تقدم كل الدعم المادي والمعنوي للعاملين بالشركة في جميع المطارات، الفريق يونس المصري يدرك أن وزارة الطيران المدني أمن قومي للبلد، ويدرك تمامًا أهمية شركة الملاحة الجوية، ممثلة في جميع العاملين بها في تأمين المجال الجوي المصري، ومن غير المقبول بأي خطأ، فهو لا يتأخر في تقديم كافة أشكال الدعم.



وماذا عن دول الجوار والتنسيق مع شركة الملاحة الجوية؟

هناك تعاون وثيق مع دول الجوار من قبرص واليونان وليبيا والسودان والسعودية، وفق اتفاقية ثنائية بيننا فيما يخص حركة الطيران بالتبادل، وتبادل البرقيات، حيث تم مؤخرا استحداث نظاما أوتوماتيكيا جديدا في الاتصال مع اليونان وسيطبق تدريجيا مع باقي البلدان.



الاهتمام بأفريقيا توجه دولة.. حدثنا عن خطط التوسع في الإقليم؟

التوسع في أفريقيا خطوة تبدأ بعد انتهاء تطويرات البنية التحتية من المنظومة الردارية وتطبيق رسوم التحصيل، وشبكة الاقمار الصناعية و الميكروويف، وأسلوب إنشاء خرائط الاقتراب والهبوط بالمطارات، فضلا عن أن المركز القومي لإدارة المجال الجوي هو الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وسيكون مجال للجذب الأفريقي.



حدثنا عن مشاركة الملاحة الجوية في مؤتمر المجلس العالمي للمطارات أفريقيا 2019؟

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة شاركت بجناح خاص لها في المؤتمر، لعرض منتجاتها وعمل دعاية كخطوة أولى لبداية التوسع وتبادل الخبرات مع دول أفريقيا وتعزيز قنوات الزيارات المتبادلة.



ماذا تطمح الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية من مشروعات مستقبلية؟

نطمح في المستقبل القريب في إنشاء مركز معلومات الطيران، أسوة بالمركز القومي لإدارة المجال نستطيع من خلاله دعوة دول أفريقيا للتعليم والتدريب بالملاحة الجوية في القاهرة.

"انسيابية وتناغم وآمان".. هكذا هو حال حركة الطيران في المجال الجوي المصري، سواء كان صاعدًا، أو هابطًا، أو عابرًا للمجال، وهكذا ترفع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والعاملون فيها شعارًا واحدًا وأولوية واحدة أن يكون "المجال المصري دائما في أمان".تأمين وسلامة حركة الطائرات في المجال الجوي المصري، هي أولى المهمات التي تتحملها الشركة من خلال شروط وقواعد وضعت كعقيدة للنجاح، وهي: "نظام متجانس، درجة عالية من الكفاءة والحرفية"، والجميع يثبت التزامه بالقواعد والقوانين التي تنظم ذلك.الكثير من المعلومات والإنجازات التي تحققها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بقيادة اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي كشف خلال حواره مع "صدى البلد"، عن الكثير مما يحدث في مجالنا الجوي، سواء من طرق التأمين، وكيفية تقديم المساعدات الملاحية للطائرات. فضلا عن المشروعات الجديدة التي تعكف عليها الشركة وخطتها المستقبلية، ومؤشرات الحركة بالمطارات المصرية.الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، هي المنوطة بتأمين حركة الطيران في المجال الجوي المصري سواء الهابط أو الصاعد أو العابر للمجال في انسيابية وتناغم تام، وتأمين سلامة هذه الحركة على أرض المهبط.مجالنا الجوي مؤمن مائة بالمائة، لدينا بنية تحتية مجهزة من شبكة رادارات تؤمن جميع التحركات كمشاهدة للطائرات على تلك الرادات، وكذلك من المساعدات الملاحية المجهزة بالمطارات التي تمكن الطيار من الهبوط والإقلاع بأمان على المدارج المصرية في جميع الأحوال الجوية المتغيرة، فجميع المطارات المصرية التي يصل عددهم 23 مطارا على مستوى الجمهورية، مجهزين تماما بتلك، بجانب المساعدات المجهز بها الطائرة لمساعدة الطيار على السير في الطرق الجوية داخل الممر الجوي، بجانب الموجودة على الأرض.لدينا 6 ردارات تغطي المجال الجوي المصري بالكامل، وتم بالفعل إنشاء شبكة أقمار صناعية لتأمين المجال الجوى المصرى مكونة من محطة مركزية بعدد 21 محطة ردار يتم العمل عليها منذ عامين، ومقرر أن تنتهي تجهيزها بالكامل في منتصف عام 2021، وهي تغطي حركة الطائرات على جميع الارتفاعات داخل المجال الجوي المصري، لتشمل مطارات (القاهرة وأبورواش والنزهة الغردقة وأسوان وبرح العرب والطور وسانت كاترين وشرم الشيخ، ومرسى مطروح وطابا وأكتوبر والخارجة والقطامية والداخلة وأبوسمبل وسوهاج وبورسعيد والإسكندرية)، بجانبها أيضا شبكة ميكروويف مكونة من 8 خطوط في مطارات (أسوان والغردقة والاقصر وطابا والمقطم وابورواش والقطامية ومرسى علم).نقل معلومات الرادار من 5 مطارات (أسوان والغردقة ومطروح وأسيوط والداخلة) للطائرات العابرة للمجال الجوى المصرى إلى المحطة الرئيسية بالقاهرة، والتى تتضمن بيانات الطائرة من حيث الطراز والارتفاع والسرعة وخط السير والنداء الكودى الخاص بها، إضافة إلى نقل معلومات الرادار الخاص بالاقتراب من 7 مطارات طابا والغردقة وأسوان ومطروح وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر إلى القاهرة، فضلا عن نقل خطوط التليفونات الساخنة والخطوط الداخلية والخارجية بين المطارات ونقل معلومات أجهزة الاتصالات بعيدة المدى WHF بين الملاحة الجوية والطائرات الدولية، والتى توضح برامج الرحلات من حيث خط سير الرحلة ووزن الطائرة والأجهزة المتواجدة عليها وتوقيتات الرحلات التى تبين موعد السفر والوصول.مشروع الأقمار الصناعية سيدخل الخدمة في 29 مارس الجاري، فضلا عن الانتهاء من محطات الرادار الفرعية بـ21 مطارا في يونيو عام 2021.وصل حتى الآن 5 رادارات الخاصة بمطارات (الأقصر وبرج العرب وأسوان أسيوط ومرسى مطروح)، تم الانتهاء من تنفيذ بعضهم بنسبة 100%.مازال رادار مطار القاهرة في مرحلة الاختبار ما قبل التسليم في مصنع الشركة المصنعة بالخارج.هناك مشروعات نعمل عليها حاليا ومقرر أن تنتهي يونيو القادم، منها شبكة الأقمار الصناعية وخطوط الميكرويف التي ستدخل الخدمة نهاية مارس الجاري، ومشروع أنظمة المساعدات الملاحية في مطار الغردقة يتم العمل عليها وتحديث الشبكة بالكامل من ناحية الاتصالات، بالإضافة إلى إحلال وتجديد المساعدات الملاحية لممر شرم الشيخ، وممر الأقصر.لدينا خطة استثمارية نعمل عليها للسنة المالية الجديدة 2019 /2020، تشمل تطوير منظومة الاتصال مع الطائرات بالتزامن مع شبكة الأقمار والرادارات الجديدة، بحيث تكون منظومة رئيسية تبادلية، بالإضافة إلى تطوير أجهزة الرادار الأرضي بالمطارات ذات الكثافة العالية في الحركة مثل ( القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والاقصر واسوان ومرسى علم)، حيث إن الحركة الجوية في مطار القاهرة تتجاوز 500 تحرك يومي في المناسبات والإجازات، لذلك ستكون الأولوية لمطار القاهرة بإضافة جهاز رادار أرضى إضافي ليستوعب الحركة، يليه مطاري الغردقة وشرم الشيخ.بالإضافة إلى إحلال وتجديد نظام الهبوط الآلي وأجهزت المساعدات الملاحية بمطارات أسيوط وأبوسمبل وطابا، وتطوير التكييف المركزي في محطة الغردقة، مشروع تطوير وتحديث أجهزة بعيدة المدى في مطار النزهة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتركيب أنظمة الاطفاء التلقائي والانذار الآلي في كل المطارات، وتطوير محطات المساعدات الملاحية في مطارات (أسيوط وأسوان وأبوسمبل والغردقة وشرم الشيخ وطابا)، ويوجد مشروع توريد وتركيب 30 جهاز الخاص بتأمين وسيلة اتصال الطيران، بالإضافة إلى تجديد منظومة amhs الخاصة بخطة الرحلات، ومقرر أن ينتهي المرحلة الأولى من هذا المشروع مارس الجاري في مطارات ( القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وأسوان) ، أما المرحلة الثانية ستكون مطارات ( ابوسمبل وطابا والنزهة واسيوط واكتوبر وبورسعيد وسوهاج)، ثم يعقبها المرحلة الثالثة باقي المطارات.سيكون هناك تحديث على شبكة الطرق الجوية، ضمن المنظومة الردارية الجديدة، بعد الانتهاء من إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، الذي سيتولى إعادة تشكيل المجال الجوي المصري.المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، هدفه تحقيق مرونة أكثر وانسابية في المجال المصري، فضلا عن أنه سيكون من شأنه خلق طرق جديدة مباشرة تقلل استهلاك الوقود والانبعاثات، وتم الانتهاء من 70% من أعمال الانشاءات الخاصة به.بالفعل، هناك زيادة في حجم التحركات الجوية عن العام الماضي، بنسبة تصل إلى نحو 4.3%، في عام 2017 كان عدد الركاب نحو 15 مليون، وتنامي هذا العدد في العام المنتهي 2018 ليصل إلى 19 مليون راكب سنويا، ونستهدف الوصول إلى 30 مليون.حركة الطيران هي المورد الرئيسي للشركة، حيث أن 98% من إيراد النشاط هو الحركة الجوية سواء للطائرات العابرة للمجال المصري ومرحلة ما قبل الهبوط وفقا لاتفاقية المنظمة الأوربية، والـ2 % مرتبط بالعوائد والاستثمارات والايجارات التابعة للشركة، وكلما زادت الحركة الجوية ينعكس إيجابيا على الإيرادات.المراقبة الجوية تعتبر من أخطر المهن في العالم، لأنها تتطلب التركيز والحضور الذهني الدائم، فالمراقب الجوي يدير حركة المجال بما يضمن الأمن والسلامة، ويتحكم في الحركة داخل مطارات الجمهورية والتحركات على أرض المطار من الهبوط للطائرات وإقلاعها أو الطائرات العابرة لمجالنا الجوي في إنسابية تامة طبقا لكثافة الحركة الجوية.والمراقبة ثلاثة أقسام، هي برج المراقبة، ومراقبة الاقتراب، ومراقبة المنطقة، مراقب البرج هو المتحكم فى حركة الطائرات على أرض المطار والمنوط بإعطاء الإذن بالإقلاع والهبوط للطائرة عبر اتصاله مع قائد الرحلة، أما مراقب الاقتراب فهو يتحكم فى الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى المطار من حيث توجيه قائدها إلى المسارات من وإلى مدرج الهبوط، أما مراقب المنطقة فهو الذى يتحكم فى التوجيه النهائى بالنسبة للطائرة المغادرة، حيث يقوم بتحويل المسئولية إلى المنطقة المجاورة، فضلا عن أنه يستقبل الطائرات القادمة ويحولها إلى مراقب الاقتراب، وفق أنظمة على أعلى مستوى من الدقة لا تسمح باحتمالية وقوع خطأ.لدينا 2400 موظف بالشركة، بينهم 720 مراقبًا جويًا يعملون 24 ساعة على مدار اليوم لاستيعاب حركة المطارات المصرية، مدربون على أعلى مستوى بأحدث الأجهزة، ونحتاج إلى مزيد من المراقبين وننسق لذلك مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لقبول دفعات جديدة من خريجي المراقبة الجوية.المراقبون الجويون يعملون وفق توصيات عالمية تحفظ سلامتهم ودقتهم في العمل، ويتم التدريب لدينا عبر جهتين، داخليا في سلطة الطيران المدني من خلال أجهزة محاكاة عبر أنظمة حديثة، حيث يخضع المراقبون بالشركة إلى تدريب دوري بصفة مستمرة، عبر فرق متعددة من التدريب على استخدام الأنظمة الحديثة، وخارجيا من خلال سفر دفعات للخارج للتدريب على المنظومة الردارية الجديدة المقرر انتهاؤها 2021 للتدريب والتأهيل عليها حتى موعد تشغيلها بالمطارات.لدينا في الخطة الجديدة، مشروع لتطوير مخارج الطوارئ بأبراج المراقبة في المطارات بالإضافة إلى تطوير شامل للأبراج، ويتم حاليا تطوير أبراج مراقبة مطارات (شرم الشيخ وبورسعيد وطابا وأسيوط وبرج العرب، يعقبها مرسى مطروح والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى مشروع تطوير برج مطار القاهرة القديم ليعمل مع البرج الحالي ويكون بديلا احتياطيا له.الملاحة الجوية شركة مقدمة للخدمة، وسلطة الطيران المدني هي جهة التفتيش القائمة على كافة قطاعات الشركة، حيث تقوم بتسجيل ملاحظاتها على العمل من خلال تفتيش دوري تقوم به، فضلا عن أنها تمنح ترخيص التجديد لأبراج المراقبة، التي تجدد كل عامين.بالطبع، يكون لها تأثير على حركة الطيران والمساعدات الملاحية الموجودة على الممرات في المطارات، خاصة إذا كانت قريبة من منطقة المطار، لذلك لا يسمح بالبناء حول المطارات، دون إذن مسبق من سلطة الطيران المدني ولا بد أن يحصل على تصديق، فهناك قيد ارتفاع لا يتم تجاوزه لأنه قد يؤثر على الحركة.الظواهر الجوية من عوامل الطقس، تأثيرها من عدمه مرتبط بالأجهزة الملاحية المجهزة بها الطائرة وتجهيز المدرج بالمساعدة الملاحية، وتأهيل الطيار سواء هبوطه في أجواء رؤية مختلفة، ونحن طائراتنا مزودة بأحدث التجهيزات الملاحية، وأيضا مطاراتنا بها من المساعدات الملاحية التي تناسب كافة الطرازات، فضلا عن أن الطيارين المصريين مؤهلين على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة، فهم يهبطون في كافة المطارات بأوروبا والشرق والصين وهي أجواء جوية مختلفة.