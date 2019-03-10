القومى للمرأة ينظم حفلا غنائيا بالتعاون مع مؤسسة بهية لتكريم 120 سيدة من المحاربات المثاليات.. أنيسة حسونة المرأة المصرية تقبل الألم وتعطى الأمل.. وهشام سليمان: أشكر أمي وزوجتي

مايا مرسى : محاربات بهية المثاليات عليهن دور كبير في توعية السيدات

أنيسة حسونة : المرأة المصرية تقبل الألم وتعطى الأمل

هشام سليمان :أشكر والدتى التى صنعت منى رجل بمعنى الكلمة









"سعيدة وفخورة بوجودكن اليوم فى قلب المجلس القومي للمرأة، كل التحية لكن والى كل أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا المحاربات والمتعافيات من مرض سرطان الثدي".. بهذه الكلمات افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة الحفل الذي نظمته مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى ، تحت رعاية المجلس القومى للمرأة ، لتكريم 120 سيدة من المحاربات المثاليات المتعافيات من مرض سرطان الثدي ، بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي والدكتورة احلام حنفي عضوتا المجلس، وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس.





وتجهت بالتحية إلى كل القائمين على مؤسسة بهيه برئاسة المهندس تامر شوقي رئيس مجلس ادارة المحرك الرئيسي لهذا الصرح الطبي العظيم،

وإلى النائبة أنيسة حسونه عضوة مجلس النواب وسفيرة المحاربات والتى تحكي بلسانها ونيابة عن جميع المحاربات قصتها كمحاربة ضد هذا المرض ، والى الاستاذ هشام سليمان رئيس مجموعة قنوات dmc على مساندته للمجلس ، ومساندته لمستشفى بهية.





وأشارت إلى أن العالم احتفل امس باليوم العالمى للمرأة ونحن في مصر نحتفل هذا العام بمرور 100 سنة على كفاح المرأة المصرية في العصر الحديث، مضيفة أن دور المرأة المصرية عظيم منذ القدم، حيث توجت المرأة المصرية ملكة في العصر الفرعونى القديم.





وأضافت أن محاربات بهية المثاليات عليهن دور كبير في توعية السيدات بأهمية الكشف المبكر للمرض من أجل حماية امهاتنا وبناتنا واخواتنا من الإصابة به والمساهمة في علاجه مبكرا في حالة اكتشافة معربة عن أملها فى أن يكون هناك فروعا لمستشفي بهية في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وأن يتوفر علاج لكل سيدات مصر المصابات بالمرض.





وتقدمت بالتحية للقائمين على اعداد وتنفيذ وخروج اغنية مستشفي بهية بهذا الشكل المتميز، والى كل المحاربات المتعافيات المشاركات في تصوير الأغنية التى كانت معبرة للغاية، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة هو بيتكم ومقر المجلس مفتوح لكل المؤسسات التى تسعى لتقديم خدمة حقيقية لنساء مصر مثلما فتح ابوابه اليوم لمستشفى بهيه لتنظيم هذا الحفل.





وفي ختام كلمتها اعربت الدكتورة مايا مرسي عن امنيتها بعام سعيد لجميع المحاربات قائلة "كل عام وجميعكن بخير وصحة منتصرات على المرض، ولا تفارق البسمة وجوهكن"،





وأكدت الدكتورة أنيسة حسونة عضوة مجلس النواب، أن الدكتورة مايا مرسي نموذجا مثاليا للدفاع عن المراة مقدمة الشكر للمجلس القومى المرأة على دعمه الكامل للمرأة فى جميع القضايا.





وأضافت أن المرأة المصرية حمولة و لديها القدرة على تقبل الألم وإعطاء الأمل، مشيرة أننا ننظر إلى المستقبل فى كل يوم جديد ، ونشكر الله على نعمة الصحة ، موضحة انها تعلمت الكثير من تجربتها وأن العائلة هى السند والدافع لمقاومة كافة الأعباء.





وأشارت إلى أن المرأة لا تتوقف عن العمل طول اليوم رغم أى صعاب تقابلها وأنها عمود الاسرة، وقدمت النصيحة لكل سيدة بأن تعطى لنفسها فرصة بأن تعمل كل ما يسعدها وان تستمتع بالحياة، كما وجهت رسالة إلى الأزواج بان يكونوا بجوار زوجاتهم حتى ولو ببعض الكلمات أثناء مرضها مؤكدة ان الكلمة لها مفعول السحر وتهون على المرأة مصابها.





وأكدت أنها طالبت فى قانون التأمين الصحى الجديد بوجود كشف سنوى مجانى للمرأة لتجنب الإصابة بأى مرض مفاجئ.





وأعربت الفنانة صفاء جلال عن سعادتها بتواجدها فى مكان عظيم مثل المجلس القومى للمرأة الداعم للمراة المصرية ، مؤكدة انه شرف كبير فى تواجدها وسط المحاربات ،اللاتى يمدونا بالطاقة الإيجابية والأمل فى الحياة مؤكدة أنهن أقوى سيدات فى العالم.مشيرة ان مؤسسة بهية كيان عظيم ومنظم، تسخر كافة الإمكانيات للوقوف بجانب المحاربات وقهر المرض اللعين ، ونتمنى ألا تصاب اى سيدة بهذا المرض .





واعرب المهندس تامر شوقى رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية على شكره للمجلس القومى للمرأة الداعم الدائم لمستشفى بهية كما أوضح ان مؤسسة بهية حائط الصد لأى سيدة مصابة، مؤكدا أن مستقبل مصر سيكون افضل اذا كانت سيدات مصر جميعهن مثل سيدات وفتيات بهية المحاربات، متمنيا ان يصبح اولاد محاربات بهية افضل شباب فى مصر.





وتم توزيع الهدايا العينية على محاربات بهية تكريما لهن، كما تم تقديم جائزة الأم المثالية للمحاربة الحاجة نادية حسن على.





وقدم تامر شوقى باهداء درع بهية لكل من الدكتورة مايا مرسي والنائبة انيسة حسونة تكريما لهما، وقام كل من ابني الدكتورة مايا مرسي وزوج النائبة أنيسة حسونه بتسليمهما درع التكريم.



