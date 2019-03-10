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بين الناس

مواطن يشكو من تراكم القمامة في منطقة المهاجرين بالمرج

الأحد 10/مارس/2019 - 07:53 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ مؤمن جابر رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع "صدى البلد" الإخبارى يشكو فيها من انتشار الروائح الكريهة وتعطل المرور يوميا بمنطقة المهاجرين بالمرج. 

قال المواطن في شكواه: "نعاني من الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم اكوام القمامة بمنطقة المهاجرين بالتحديد امام مدرسة الهلال بحى المرج، كما أن القمامة تتسبب في إعاقة حركة المرور يوميا"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد. 

وطالب القارئ المسئولين بسرعة التعامل مع الامر لتسهيل حركة المرور بالشارع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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