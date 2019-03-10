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منوعات

حاول المشجع تسديد الكرة بدلا من اللاعب فتحول الملعب إلى معركة

الأحد 10/مارس/2019 - 05:52 ص
صدى البلد
مريم صليب
شهدت مباراة جلاسكو رينجرز أمام فريق هيبرنيان في الدوري الإسكتلندي حدثا فريدا من نوعه لا يتكرر كثيرا، حيث اقتحم أحد الجماهير أرض الملعب وسدد الكرة بدلا من اللاعب.

تقدم جيمس تافيرنيير قائد فريق جلاسكو لتنفيذ رمية تماس، فاجتاز أحد المشجعين أرض الملعب، وحاول ركل الكرة قبل أن يشتبك مع قائد رنجرز.

وسارعت الشرطة بإخراج المشجع على الفور من أرضية الملعب وتوقيفه من أجل التحقيق معه.

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