الحلقة 107 من أبو العروسة تتصدر جوجل

تصدرت الحلقة 107 من مسلسل "أبو العروسة" تريند جوجل، ودارت أحداثها عندما ذهبت سوسن بدر "عايدة"، إلى الطبيب الذي يخبرها بأن الفحوص أكدت إصابتها بورم نشط تحت الإبط، وتضطر إلى الخضوع لفحص شامل على جسدها.



وفي الحلقة الـ107 من مسلسل "أبو العروسة" أيضًا، يُفتضح أمر داود ويُرسل الشخص المبتز الرسالة الصوتية التي كانت تجمعه بزوجته السابقة التي تزوجها سرًا، إلى زوجته "وفاء" ونجله وابنته.



وتدور أحداث مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثاني في إطار عائلي اجتماعي، تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.



المسلسل بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.



