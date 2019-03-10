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هنسلمك ورث أبوك وجدك.. نظام تميم يستدرج حفيد مؤسس قطر ليسجنه ويشرد أسرته

الأحد 10/مارس/2019 - 05:15 ص
الشيخ طلال بن عبد
الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني
حسام رضوان
تسلمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان شكويين ضد النظام القطري، خلال يوم واحد، الأولى تقدمت بها زوجة حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، وتتهم فيها النظام القطري بالتنكيل بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقه وحقوق أسرته، فيما قدمت عاملة شكوى تتهم فيها السلطات بتعريضها لانتهاكات جسيمة أثناء فترة عملها لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم بين عامي 2013 و2017.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، سلمت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال الشكوى إلى مكتب المفوضية السامية عبر محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية. وأكدت في شكواها أن النظام القطري ارتكب انتهاكات جسيمة بحق زوجها، بعد أن نجح في استدراجه من الخارج إلى الدوحة ليلفق له تهمًا بتحرير شيكات بدون رصيد، واقتياده بذلك إلى السجن.

وأضافت أن النظام استدرج زوجها عن طريق وعده بتسليمه إرث أبيه والذي كان قد توفي في المنفى، وجده وهما من أهم أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر.

وأشارت إلى أن النظام حكم على زوجها بالسجن مدة 25 عاما، ويقضي فترة العقوبة منذ 6 سنوات، ويلاقي معاملة غاية في السوء، داخل محبس بني فوق نظام للصرف الصحي.

أكدت أنه وبرغم الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقع تنازلًا عن حقوقه في قطر، إلا أنه رفض، ما أدى إلى انتقام النظام القطري منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة.

كما لفتت إلى حجم الانتهاكات التي تعرض إليها أبناء الشيخ طلال، وهم 4 أطفال، حيث سبق وأن طردتهم السلطات القطرية من منزلهم وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء ملاعب كأس العالم المزمع إقامتها في قطر عام 2022.

وقالت: "تعرض أطفال الشيخ طلال لشتى أنواع الأمراض نتيجة انتشار الحشرات في المنطقة ما استدعى دائما نقل الأطفال إلى طوارئ المستشفى في الوقت الذي حرم النظام القطري أطفالها من التأمين الصحي وضيّق الخناق عليهم".

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