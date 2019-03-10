يارا بإطلالة حمراء على إنستجرام

شاركت اللبنانية يارا، جمهورها ومتابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وتألقت "يارا" بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر نال إعجاب العديد من مُتابعيها.



كانت يارا طرحت كليب "مليت" خلال شهر ديسمبر الماضي، ويعد أول تعاون يجمع بين يارا والدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكليب في لبنان، من إخراج: جيل الغرابي، وكلمات: عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي "يوسف"، وألحان الـ DJ يوسف ومحمد نوبال وأمين دوكالي.