10 مارس يجمع بين يسرا وإيناس الدغيدى

يوافق اليوم العاشر من شهر مارس عيد ميلاد الفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدى التى غالبا ما تثير أعمالها وآراؤها الجدل.



وجمع الثنائى عددا من الأفلام كان آخرها "ماتيجى نرقص" وشارك فى بطولته تامر هجرس عام 2006، فيلم الوردة الحمرا" عام 2000، وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.



وتعتبر التجربة الأكثر نجاحا لهما من خلال فيلم دانتيلا والتى شارك فى بطولته محمود حميدة وإلهام شاهين، وتدور أحداثه حول سمر المطربة ومريم المحامية تجمعهم الصداقة منذ الطفولة في أحد الأيام تقود سمر سيارتها وهي مخمورة فيتم القبض عليها ويحقق معها ضابط المباحث المدعو حسام تتصل سمر بصديقتها المحامية مريم التي تأتي إلى قسم الشرطة وبحدث تعارف قوي ببن الثلاثة تتصور سمر بأن حسام وقع في حبها إلا أنه يميل نحو مريم وتدرك مريم ذلك لكنها تتزوج من شخص مهاجر وتسافر معه إلى كندا وسرعان ما تنفصل عنه تعود إلى أرض وطنها وتعلم أن سمر قد تزوجت من الضابط حسام وتوافق سمر أن يتزوج حسام بمريم أيضا وتشتعل الغيرة بين الصديقتين.