ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

10 مارس يجمع بين يسرا وإيناس الدغيدى

الأحد 10/مارس/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يوافق اليوم العاشر من شهر مارس عيد ميلاد الفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدى التى غالبا ما تثير أعمالها وآراؤها الجدل.

وجمع الثنائى عددا من الأفلام كان آخرها "ماتيجى نرقص" وشارك فى بطولته تامر هجرس عام 2006، فيلم الوردة الحمرا" عام 2000، وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.

وتعتبر التجربة الأكثر نجاحا لهما من خلال فيلم دانتيلا والتى شارك فى بطولته محمود حميدة وإلهام شاهين، وتدور أحداثه حول سمر المطربة ومريم المحامية تجمعهم الصداقة منذ الطفولة في أحد الأيام تقود سمر سيارتها وهي مخمورة فيتم القبض عليها ويحقق معها ضابط المباحث المدعو حسام تتصل سمر بصديقتها المحامية مريم التي تأتي إلى قسم الشرطة وبحدث تعارف قوي ببن الثلاثة تتصور سمر بأن حسام وقع في حبها إلا أنه يميل نحو مريم وتدرك مريم ذلك لكنها تتزوج من شخص مهاجر وتسافر معه إلى كندا وسرعان ما تنفصل عنه تعود إلى أرض وطنها وتعلم أن سمر قد تزوجت من الضابط حسام وتوافق سمر أن يتزوج حسام بمريم أيضا وتشتعل الغيرة بين الصديقتين.

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ 64.. أجرأ تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي

في عيد ميلاد ملكة اليوجا الـ77.. الشقراء ليلى شعير.. تزوجت من عمرو الترجمان.. واعتزلت الفن في عام 2006

"3 دقات" تعيد يسرا إلى عالم الغناء .. جمعت بين التمثيل والاستعراض والطرب لتصبح فنانة شاملة.. وموسيقيون يؤكدون: غناؤها سليم وهذا ما يميز صوتها

نادية الجندي : "الرغبة" آخر فيلم محترم في السينما المصرية .. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر هالة صدقي الحقيقي

في عيد ميلادها .. معلومات لا تعرفها عن ليلى شعير

ترشيحاتنا

الكوتشي يقتل عريس الدقهلية.. تفاصيل قتل سائق توك توك على يد صديقه

اسعار الذهب اليوم الأحد 10 مارس 2019

الإفتاء توضح حقيقة لعن الملائكة لمن يتأخر في غسل الجنابة

برلماني يتوعد موظفة صحة بأشد عقاب بعد إهانتها للمرضى.. فيديو

صراع المربع الذهبي يشعل مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج

اليوم.. توزيع شرائح المحمول على طلاب أولى ثانوي استعدادا لامتحانات التابلت

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

أمين الفتوى يوضح كيفية التعامل مع الأظافر بعد قصها.. فيديو

والدة ناهد السباعى: ضغطت على ابنتي من أجل الزواج وأنا سبب إنفصالها

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

آبل تطرح نظارة الواقع المعزز نهاية 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
قيادى وفدي: ثورة 1919 رفعت شعار الأمة فوق الحكومة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا
وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟