لقطات مروعة لطائرة كولومبيا المنكوبة..فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطائرة الكولومبية المنكوبة، التي لقى فيها 14 شخصا مصرعهم.



وأفادت وكالة الطيران المدني بحسب "رويترز"، بأن الطائرة وقعت أمس السبت في إقليم ميتا يوم السبت.



وأضافت أن الطائرة من طراز دي سي-3، قد أرسلت إشارة استغاثة في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي .



وأشارت إلى أن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مدينة ان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد، وتحطمت في منتصف الرحلة تقريبا في بلدة سان كارلوس دي جوارو في إقليم ميتا.