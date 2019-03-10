نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 على طريقتها الخاصة

نشرت نسرين أمين مجموعة من الصور الخاصة بها وهى طفلة صغيرة بصحبة أسرتها، احتفالا بعيد ميلادها الذي حل امس السبت "9 مارس".



وعلقت نسرين على الصور عبر صفحتها بموقع الصور "إنستجرام" قائلة: "عيد ميلادى.. نوستالجيا.. عائلتى".



يذكر أن نسرين أمين تشارك حاليا في بطولة مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، وتجسد خلال أحداث المسلسل شخصية زوجته.