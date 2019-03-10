خوفا من تحذيرات البنتاجون.. أردوغان يطمئن أمريكا بشأن منظومة الصواريخ الروسية

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشأن شراء تركيا منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية.



وقال أردوغان بحسب "سكاي نيوز"، إن شراء أنقرة منظومة "إس-400"، لا علاقة له بأمن الولايات المتحدة.



كان تشارلز سامرز المتحدث باسم "البنتاجون" حذر تركيا من مواجهة عواقب وخيمة في حال قامت بشراء المنظومة الروسية، كما أنها لن يكون في إمكانها الحصول على طائرات "إف-35" وصواريخ "باتريوت" الأمريكية.



وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن تتسلم أنقرة للمنظومة الجديدة ابتداء من الصيف المقبل.

