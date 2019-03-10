دنيا عبد العزيز تهنئ رانيا محمود ياسين بعيد ميلادها

حرصت دنيا عبد العزيز، على تهنئة صديقتها رانيا محمود ياسين، بمناسبة عيد ميلادها.



ونشرت دنيا صورة مع رانيا وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد أختي وصديقتي، أتمنى لك كل الأفضل".



تواصل رانيا حاليا بتصوير دورها في مسلسل "فالنتينو" أمام الفنان عادل إمام، بينما تشارك دنيا في مسلسل "لمس أكتاف"، وتنتظر عرض مسلسل قيد عائلي.



