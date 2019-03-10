غواص ينجو من الموت بين فكي قرش بأعجوبة.. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعا لغواص في أحد البحار، بعد أن ابتلعه حوت ضخم أثناء رحلته في البحر لتصوير الحيتان ونجا من فك الحوت بمعجزة.



تحدث " رينار شيمف" البالغ من العمر51 عاما، نفسه داخل فم الحوت، ووصف الوضع بأن الظلام حل والرؤية باتت منعدمة! في ذلك الوقت أدرك شيمف أن أحد الحيتان يهاجمه، ولكن الحوت لفظه بعدها بثوان.



جدير بالذكر أن شيمف كان يحاول التقاط صور لقرش أثناء مروره داخل كرة الطعم، وفجأة ساد الظلام، وخرجت الأمور عن السيطرة.