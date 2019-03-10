تامر حبيب يهنئ يسرا بعيد ميلادها: أحلى هدية أنعم بيها ربنا عليا

هنأ السيناريست تامر حبيب، الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 10 مارس وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر حبيب صورة مع يسرا: وعلق قائلًا "كل سنة وإنتي أحلى هدية انعم بيها ربنا عليا".
يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "لدينا أقوال أخرى" وهو من بطولة شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، وإخراج محمد على.
يسرا من مواليد 10 مارس عام 1951، وتبلغ من العمر 68 عاما، وهي من محافظة القاهرة.
ونشر حبيب صورة مع يسرا: وعلق قائلًا "كل سنة وإنتي أحلى هدية انعم بيها ربنا عليا".
يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "لدينا أقوال أخرى" وهو من بطولة شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، وإخراج محمد على.
يسرا من مواليد 10 مارس عام 1951، وتبلغ من العمر 68 عاما، وهي من محافظة القاهرة.