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رياضة

هاني أبو ريدة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

الأحد 10/مارس/2019 - 05:59 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
نفى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وجود نية لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس.

وقال أبو ريدة للإعلامي كريم شحاتة في برنامج كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى،  إن الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تسير بشكل جيد.

وتابع: قرار تأجيل أمم أفريقيا لمدة أسبوع، رغم أنه قرار الاتحاد الأفريقى، إلا أنه جاء فى صالحنا حتى نستطيع التجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان.

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